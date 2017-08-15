После оползня в Сьерра-Леоне извлечены тела 270 погибших

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После масштабного оползня в Сьерра-Леоне извлечены тела 270 погибших, сообщил мэр столицы государства Фритауна Сэм Гибсон. По его словам, в городе Реджент, где в понедельник сошел оползень, продолжается спасательная операция.

После масштабного оползня в Сьерра-Леоне извлечены тела 270 погибших. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на мэра города Фритаун Сэма Гибсона.

Оползень сошел в пригороде Фритауна - городе Реджент - в понедельник. По словам Гибсона, спасательная операция в городе продолжается.

Ранее соболезнования родным и близким погибших выразило Министерство иностранных дел России. В ведомстве отметили, что россиян среди пострадавших в Сьерра-Леоне нет.

"По информации Посольства России в Гвинейской Республике, курирующего по совместительству отношения нашей страны с Республикой Сьерра-Леоне, среди находящихся в Сьерра-Леоне российских граждан пострадавших нет", - говорится в сообщении МИД.