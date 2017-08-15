Медведев утвердил программу "Цифровая экономика"

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Правительство России утвердило программу "Цифровая экономика". Об этом во вторник заявил Дмитрий Медведев на совещании, где обсуждали основные меры по реализации проекта.

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в правительстве подкомиссии по реализации программы цифровой экономики. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Как подчеркнул премьер-министр, программа вошла в перечень основных направлений стратегического развития страны. По словам Медведева, в современном мире цифровые данные - ключевой фактор производства во всех сферах социально-экономической деятельности. Реализация этого проекта повысит уровень конкурентоспособности страны на внешних рынках и решит целый ряд вопросов внутри государства.

"Это расширение поддержки стартапов, малого и среднего бизнеса, которые занимаются разработкой и внедрением цифровых технологий. Потому что именно этот сегмент бизнеса наиболее активно вовлечен в такого рода деятельность. Чтобы бизнес сам приходил в цифру, нужно подумать, какую поддержку финансовую ему оказать, какие налоговые режимы дополнительно создать, какие административные барьеры из существующих можно было бы устранить", - заявил Медведев.