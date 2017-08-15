ФАС прекратила дело в отношении Microsoft

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Компания Microsoft исполнила все требования ФАС по восстановлению условий конкуренции на рынке, антимонопольное ведомство прекратило дело. Ранее служба возбудила дело в отношении Microsoft по жалобе "Лаборатории Касперского" по признакам злоупотребления доминирующего положения на рынке.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прекратила расследование дела в отношении Microsoft по жалобе "Лаборатории Касперского", сообщает РИА Новости.

В ведомстве пояснили, что Microsoft исполнил все предупреждения ФАС по восстановлению условий конкуренции на рынке.

Ранее ФАС возбудила дело в отношении Microsoft по жалобе "Лаборатории Касперского" по признакам злоупотребления доминирующего положения на рынке. Поводом стало решение Microsoft сократить с двух месяцев до шести дней время для адаптации обеспечения совместимости антивирусного программного обеспечения, произведенного сторонними разработчиками, с операционной системой Windows 10. Антивирусная компания ранее также подала заявление в Европейскую комиссию и Федеральное ведомство по картелям Германии.