Следователи устанавливают, кто отравил деревья на Крылатских холмах

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На западе Москвы началось разбирательство по факту причинения вреда зелёным насаждениям. Деревья на Крылатских холмах попытались уничтожить, вероятно, для того чтобы очистить место под новую стройку. Злоумышленники подготовили и провели настоящую спецоперацию - просверлили в стволах отверстия и залили туда яд.

В зеленой гуще Крылатских холмов эти засохшие стволы и безжизненные ветви не сразу бросаются в глаза - случайный прохожий и не заметил бы, но только не местные жители. Григорий Галкин здесь родился и вырос, в парке привык заниматься спортом. Вместе с другими соседями он быстро понял - с деревьями что-то не так, передает "ТВ Центр".

"Стали смотреть, думать, что же происходит, и обнаружили неприметные отверстия, которые механически просверлены в ствол дерева - так, чтобы это не было видно", - рассказал активист движения "Спасем Крылатские холмы вместе!" Григорий Галкин.

Глубина отверстий примерно 10-13 сантиметров. Через них, подозревают жители, деревья накачали ядовитыми химикатами, которые и привели к усыханию кроны. Эти догадки уже подтвердила экспертиза.

С вероятностью 95 процентов можно утверждать, что дерево подверглось воздействию фитотоксичных веществ. По внешним признакам поражения можно предположить, что в данном случае использовалось вещество на основе глифосата.

В садоводстве глифосат обычно используют для борьбы с сорняками - стоит он недорого и продается свободно. Здесь же отраву залили в здоровые посадки. Активисты даже составили карту экологического преступления - на этой карте красным цветом сразу несколько очагов химического поражения. По подсчетам местных жителей, в парке засохли свыше 200 деревьев. По данным "Мосприроды", 114, но и это для зеленых легких столицы огромный урон.

"Произведен расчет ущерба, который составил порядка около 84 миллионов рублей. И соответственно, все материалы переданы в главное управление внутренних дел по городу Москве", - сообщил директор природных территорий "Московорецкий" Роман Мацура.

"По фактам, указанным в заявлениях, была проведена проверка, по результатам которой принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления: незаконная рубка лесных насаждений. В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия, направленные на поиск и задержание злоумышленников", - сообщили в столичной полиции.

Крылатские холмы - не просто ландшафтный парк. Уже почти 20 лет это особо охраняемая природная территория. Помимо уникальных деревьев, здесь еще водятся животные, которые занесены в Красную книгу Москвы, например, заяц-русак. Вместе с тем это же еще и спортивный объект - здесь кольцевая велотрасса, построенная еще к Олимпиаде-80, где каждый день проходят тренировки спортсменов.

Именно в этом тесном соседстве, уверены активисты, теперь и пытаются пробить брешь. Пока дознаватели лишь устанавливают круг причастных к заражению лиц, инспекторы "Мосприроды" выходят в дозор в надежде обезопасить парк от новых атак на деревья.

Борис Иванин, "ТВ Центр".