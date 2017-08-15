СКР начал проверку после получения девушкой ожогов во время лазерной эпиляции

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Столичное управление Следственного комитета проверяет информацию о получении девушкой ожогов во время лазерной эпиляции. Следователи проверят все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям или бездействию лиц, ответственных за качество оказываемых услуг.

Следственный комитет проводит проверку по факту получения молодой девушкой ожогов во время лазерной эпиляции. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на представителя Главного управления СКР Москвы Юлию Иванову.

"Проводится доследственная проверка по сообщению средств массовой информации о получении ожогов молодой девушкой во время проведения лазерной эпиляции в одном из столичных центров косметологии", - сказала она.

Сюжет об инциденте был показан в эфире одного из телеканалов в понедельник. В репортаже говорилось, что девушка получила сильные ожоги ног.

"Следователи тщательным образом проверят все обстоятельства произошедшего, а также дадут соответствующую правовую оценку действиям и бездействию лиц, отвечающих за качество предоставляемых косметологических услуг",- отметила представитель СК.