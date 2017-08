В Стамбуле вооруженный мужчина открыл стрельбу с крыши дома

Вооруженный сужчина открыл стрельбу из помпового ружья с крыши дома в Стамбуле. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на турецкие СМИ.

Инцидент произошел в стамбульском районе Эсеньюрт. СМИ опубликовали фото стрелка. Это мужчина средних лет с бородой.

В настоящее время его пытаются уговорить прекратить стрельбу и слезть с крыши. Движение по улице, где произошла стрельба, перекрыто.

Random shooter starts firing his gun from top of building in #Istanbul's Esenyurt; police blocked street. pic.twitter.com/4MaeYxUTkv