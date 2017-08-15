В Стамбуле вооруженный мужчина открыл стрельбу с крыши дома
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В Стамбуле вооруженный мужчина открыл стрельбу с крыши дома. Здание находится в стамбульском районе Эсеньюрт. Мужчину пытаются уговорить слезть с крыши и прекратить стрельбу.
Вооруженный сужчина открыл стрельбу из помпового ружья с крыши дома в Стамбуле. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на турецкие СМИ.
Инцидент произошел в стамбульском районе Эсеньюрт. СМИ опубликовали фото стрелка. Это мужчина средних лет с бородой.
В настоящее время его пытаются уговорить прекратить стрельбу и слезть с крыши. Движение по улице, где произошла стрельба, перекрыто.
Random shooter starts firing his gun from top of building in #Istanbul's Esenyurt; police blocked street. pic.twitter.com/4MaeYxUTkv— dokuz8 NEWS (@dokuz8_EN) 15 августа 2017 г.