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В Стамбуле вооруженный мужчина открыл стрельбу с крыши дома. Здание находится в стамбульском районе Эсеньюрт. Мужчину пытаются уговорить слезть с крыши и прекратить стрельбу.

Вооруженный сужчина открыл стрельбу из помпового ружья с крыши дома в Стамбуле. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на турецкие СМИ.

Инцидент произошел в стамбульском районе Эсеньюрт. СМИ опубликовали фото стрелка. Это мужчина средних лет с бородой.

В настоящее время его пытаются уговорить прекратить стрельбу и слезть с крыши. Движение по улице, где произошла стрельба, перекрыто.