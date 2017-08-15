Жириновский призвал Росгидромет спасти граждан от молний

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Синоптики должны разработать инструкции о том, как людям нужно правильно спасаться от молний. Об этом заявил в ходе посещения Росгидромета глава ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, стоит также обязать руководителей уведомлять граждан о предстоящем ухудшении погоды через трудовые коллективы.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости разработать инструкцию по спасению людей от молний. Об этом он сказал во время визита в Росгидромет.

"Мы не знаем, где от этой молнии спасаться, под деревом нельзя, куда вообще бежать? Неужели нельзя какую-то сделать нам инструкцию для всех жителей страны", - приводит его слова Агентство "Москва".

Кроме того, политик предложил уведомлять граждан о предстоящем ухудшении погоды через трудовые коллективы. В частности, он отметил, что эту обязанность можно возложить на руководителей организаций.

"Если ожидается ночью такой мощный ураган, который бывает раз в 50 лет, можно дать [информацию] во все трудовые коллективы, и начальник подчиненным скажет, что сегодня ночью может быть такое природное явление", - подчеркнул Жириновский.

По его словам, он лично готов уведомлять своих сотрудников о предстоящем ухудшении погоды. "Я сам бы сообщил своим сотрудникам, но я ничего не знаю. Я проснулся: страшный дождь, которого никогда не было вообще", - рассказал депутат.

Ранее глава ЛДПР раскритиковал Мосгидромет за то, что его сотрудники не предупредили о надвигающейся черной туче с дождем, под которую он попал в июле. Однако позднее Жириновский отметил качественное изменение работы метеорологической службы после своей критики.

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