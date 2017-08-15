В центре Москвы загорелась жилая пятиэтажка

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В пятиэтажном жилом доме в центре Москвы произошел пожар. Как сообщил источник в экстренных службах, открытое горение наблюдается на третьем этаже здания. Существует опасность перехода огня на близлежащие дома.

В центре Москвы начался пожар в жилом пятиэтажном доме. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На третьем этаже жилой пятиэтажки на Земляном валу наблюдается открытое горение. На верхних этажах люди просят о помощи", - сказал он.

По его словам, в настоящее время принимаются меры для спасения и эвакуации людей. Существует опасность перехода огня на соседние постройки.

В пресс-службе МЧС уточнили, что пожар произошел по адресу: Земляной вал, дом 65. Площадь возгорания выясняется.

"К месту пожара выехали пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало", - рассказали в ведомстве.