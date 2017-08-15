В Италии горничная перепутала зажигалку с револьвером и подстрелила коллегу

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Горничная одного из итальянских отелей перепутала похожую на револьвер зажигалку с настоящим оружием и выстрелила в коллегу. Пострадавшую доставили в больницу, ее жизнь вне опасности. Владельцем оружия оказался постоялец отеля, отдыхающий с женой и детьми.

В Италии горничная отеля ранила свою коллегу из револьвера, по ошибке приняв его за зажигалку, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в четырехзвездочном отеле недалеко от Римини. Во время уборки горничные нашли мелкокалиберный револьвер, который женщины приняли за зажигалку. Одна из них в шутку направила оружие на коллегу и выстрелила. Пуля попала в брюшную полость, женщину пришлось госпитализировать. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Оружие оказалось незарегистрированным и принадлежало 42-летнему постояльцу отеля, который отдыхал в женой и детьми. Он арестован.

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