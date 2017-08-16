Студентов со всего мира обучают передовым врачебным технологиям в Москве

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Студенты из Италии, Мексики, Марокко, Чехии, Греции, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины сейчас проходят обучение в Московском клиническом научном центре имени Логинова. Здесь впервые создана летняя школа, где будущих врачей знакомят с передовыми технологиями.

Язык общения - английский. На сложнейшей операции студенты из восьми зарубежных стран и одна студентка из России. Все они - ученики летней хирургической школы, впервые открывшейся при московском клиническом центре имени Логинова в международном формате, передает "ТВ Центр".

"Основной упор школы на миниинвазивную хирургию. Студенты смогут поучиться лапороскопически оперировать на муляжах, на специальных моделях. Они будут присутствовать на операциях, активно участвовать в обсуждении пациентов, и уедут от нас, уже как бы одной ногой став хирургом", - рассказал научный сотрудник отделения высокотехнологичной хирургии и хирургической эндоскопии МКНЦ Павел Тютюнник.

Одна неделя в летней хирургической школе вмещает теорию - лекции по актуальным вопросам современной диагностики и лечения, а также практику - отработку навыков на специальных хирургических тренажерах, возможность личного присутствия на операциях и просмотр онлайн-трансляций.

"В следующем году я заканчиваю учебу. Получу диплом и буду работать хирургом. Дома, в Италии у меня еще не было такой возможности, чтобы врачи привели тебя на настоящую операцию. Видно, что полностью отдают себя этому делу", - говорит студент из Италии Джулио Диното.

Обучение организовано в рамках сотрудничества научного центра имени Логинова и международной ассоциации студентов-медиков. Российские специалисты считают - вполне возможно, летняя международная школа будет работать на постоянной основе.

Кристина Одиноченко, "ТВ Центр".