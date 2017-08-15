Путин поздравил легкоатлетку Ласицкене с победой на чемпионате мира

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Президент России Владимир Путин поздравил Марию Ласицкене с победой на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Глава государства отметил, что спортсменка подтвердила высокий класс российских легкоатлетов.

Президент России поздравил легкоатлетку Марию Ласицкене с победой на чемпионате мира в Лондоне. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Эта золотая медаль – результат многолетних упорных тренировок, мастерства и уверенности в своих силах. Опередив именитых соперниц, вы подтвердили высокий класс российских легкоатлетов", - говорится в телеграмме президента.

Глава государства добавил, что Ласицкене оправдала надежды болельщиков, тренеров и всех, кто поддерживал спортсменку. Путин пожелал чемпионке мира новых спортивных свершений.

Мария Ласицкене завоевала золото чемпионата мира в Лондоне в прыжках в высоту. Она стала обладательницей единственной золотой медали среди российских легкоатлетов.