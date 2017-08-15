"Парящий мост" в "Зарядье" будет одной из лучших смотровых площадок в Москве
Теги: Москва собянин благоустройство
"Парящий мост" в парке "Зарядье" станет одной из лучших смотровых площадок в городе. Об этом во вторник мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Instagram.
"Парящий мост" в парке "Зарядье" станет одной из лучших смотровых площадок в городе. Об этом Сергей Собянин написал в своем Instagram.
"Парящий мост" представляет собой 70-метровую площадку. Возведут его на высоте 140 метров над Москвой-рекой. Конструкция свяжет парк с рекой, а также станет обзорной точкой с видами на Кремль, парк и центральные набережные.
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