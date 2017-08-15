Путин попросит ГП проверить решение проблем обманутых дольщиков

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Владимир Путин обещал поручить Генпрокуратуре организовать проверку и выяснить, насколько эффективно решаются проблемы обманутых дольщиков. Об этом его попросил глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев.

Президент России Владимир Путин обещал поручить Генпрокуратуре провести проверку обращений обманутых дольщиков, сообщает "Интерфакс".

Инициативу выдвинул руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев. Он отметил, что партия получает много обращений от обманутых дольщиков, которые интересуются, почему не приняты соответствующие меры в отношении нарушителей.

По мнению единоросса, необходимо оценить эффективность принимаемых мер в отношении дольщиков со стороны правоохранительных органов.

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