Путин заявил о сокращении расходов на оборону

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Значительная экономия бюджета на 2018 год предусматривается за счет сокращения статей на оборону, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, этот шаг не отразится на программах переоснащения армии и флота. Глава государства отметил, что Москва будет продолжать выполнять гособоронзаказ.

Предстоящее снижение объема расходов на оборону не отразится на программах переоснащения армии и флота. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителем фракции "Единой России" в Госдуме Владимиром Васильевым, с которым он обсудил работу над бюджетом в осеннюю сессию, передает РИА Новости.

"В осеннюю сессию нужно будет работать над законом о бюджете", - заявил Путин. По его словам, "значительная экономия бюджета на следующий год предусматривается за счет сокращения статей на оборону".

Также президент отметил, что это не связано с сокращением планов по переоснащению армии и флота. "Мы будем выполнять гособоронзаказ и будем делать новую программу, но у нас по плану некоторые сокращения есть по сравнению с прошлым, поэтому здесь нужно будет очень внимательно посмотреть на вопросы, которые возникают всегда в ходе подготовки основного финансового документа страны", - сказал он.

Кроме того, Путин подчеркнул, что "это касается обороны, безопасности, касается поддержки экономики, социальной сферы, здравоохранения, уровня заработной платы, доходов граждан, особенно в бюджетной сфере, по так называемым неуказанным категориям граждан".

"Прошу на это обратить внимание", - сказал он Васильеву. По его словам, эти вопросы будут неоднократно обсуждаться в рабочем режиме.