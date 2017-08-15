В центре Москвы горела пятиэтажка. Видео

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Во вторник днем больше часа столичные пожарные боролись с огнём в центре Москвы. На Земляном Валу горела пятиэтажка.

Возгорание на Земляном Валу произошло на первом этаже кирпичного здания. Загорелась квартира на площади 30 квадратных метров, сообщает "ТВ Центр". Были эвакуированы три человека, в том числе десятилетняя девочка. Появлялась информация, что на верхних этажах были заблокированы люди, а огонь мог распространиться на соседние здания.

Сейчас на месте продолжают работать специалисты. Причины ЧП выясняются.