Покупатель бутылкой пива сломал скулу продавщице в "Пятерочке"

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На магазине "Пятерочка" на северо-востоке Москвы покупатель бросил бутылку пива в лицо продавщицы. Пострадавшая получила перелом скулы. Мужчина задержан сотрудниками полицией. В его отношении возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

В магазине "Пятерочка" на северо-востоке столицы мужчина бутылкой пива сломал скулу продавщице. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Заявительница сообщила, что в торговом зале неизвестный ей покупатель без всякой причины бросил в нее полуторалитровую бутылку пива и нецензурно ее обругал. С переломом скуловой кости потерпевшую доставили в больницу", - сказал он.

Сотрудники полиции задержали 31-летнего москвича на месте происшествия. Он был полностью изобличен в содеянном. В отношении мужчины возбудили дело о хулиганстве.