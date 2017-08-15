В выходные в Москву придет аномальная 30-градусная жара

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Аномальная для середины августа жара придет в столичный регион к выходным. Такое заявление сделал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, такая погода в центре европейской территории России связана с антициклоном, который обеспечит рост температуры и почти полное отсутствие осадков.

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что жаркая, солнечная и сухая погода продержится в Москве до конца недели. Об этом сообщает "Интерфакс".

По его словам, начиная со среды в столице выпадения осадков не предвидится в течение пяти дней. Температура будет расти. "Хотя по климату должно становиться холоднее - все-таки середина августа - но вопреки всему погода предпочитает разгуляться", - сказал Вильфанд.

Руководитель Гидрометцентра добавил, что хорошая погода в центре европейской территории России связана с антициклоном, который обеспечит рост температуры, а также почти полное отсутствие осадков. Из-за этого в течение недели температура будет выше плюс 25 градусов, а к выходным ожидается до плюс 30 градусов. Таким образом, температура будет выше нормы к выходным на шесть градусов.

Также он отметил, что после дождей, которые прошли в Московском регионе 14 августа, стоит ожидать хороший урожай грибов.

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