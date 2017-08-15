Билл Гейтс пожертвовал $4,6 миллиарда на благотворительность
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Основатель Microsoft Билл Гейтс пожертвовал на благотворительность 4,6 миллиарда долларов. При этом получатель средств не называется. Это самое крупное вложение миллиардера в благотворительность с 2000 года.
Основатель компании Microsoft и самый богатый человек в мире Билл Гейтс пожертвовал 4,6 миллиарда долларов на благотворительность. Об этом сообщает "Русская планета".
Миллиардер сделал пожертвование в виде акций компании на указанную сумму, которая составляет 5% от всего состояния Гейтса. При этом получатель средств не называется.
Это самое крупное вложение Гейтса в благотворительность с 2000 года. Тогда он пожертвовал чуть более пяти миллиардов долларов, а годом ранее – 16 миллиардов.
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