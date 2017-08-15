Постоянные посетители Третьяковки смогут проходить в музей без очереди

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Третьяковская галерея начала продавать годовые карты лояльности "Друг Третьяковки", которые позволят ее владельцу поль отдельный вход в музей, бесплатно посещать временные и постоянные экспозиции. Стоимость варьируется от 2 до 100 тысяч рублей.

Третьяковская галерея выпустила карты лояльности "Друг Третьяковки", которые позволят посетителям посещать музей без очередей и билетов, сообщает ТАСС.

Карта оформляется на один год и действует в зданиях Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке, в Новой Третьяковке и Инженерном корпусе.

Базовый вариант стоит две тысячи рублей и рассчитан на посетителей моложе 26 лет и старше 60 лет. Цена семейного билета (родители и трое детей) – 10 тысяч рублей. Карта за 100 тысяч рублей позволяет посещать Третьяковку в сопровождении трех человек, посещать лекции и вернисажи.