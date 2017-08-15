В Стамбуле полиция задержала устроившего стрельбу с крыши мужчину

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Полиция Стамбула задержала мужчину, устроившего стрельбу из помпового ружья с крыши дома. Как сообщили турецкие СМИ в операции по задержанию стрелка участвовало большое количество полицейских.

Полиция Стамбула задержала мужчину, устроившего стрельбу из помпового ружья с крыши дома. Об этом сообщил турецкий телеканал Haberturk.

Как отмечается в заметке на сайте телеканала, на месте происшествия работали многочисленные отряды полиции. Движение на близлежащей улице было закрыто для автомобилей и пешеходов.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в стамбульском районе Эсеньюрт. Вооруженный мужчина открыл стрельбу с крыши дома. Его пытались уговорить слезть с крыши и прекратить стрельбу.