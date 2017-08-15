Возбуждено дело по факту убийства уроженца Красноярского края на Украине

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В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту смерти 43-летнего жителя Ачинска на Украине. Инцидент произошел летом 2016 года, но известно о нем стало только сейчас. Следствие продолжает выяснение всех обстоятельств преступления.

Уроженец Красноярского края оказался застрелен на Украине. Убийство произошло в 2016 году, но известно об этом стало только в августе 2017-го, пишет "Ридус".

По этому факту в Красноярском крае возбуждено уголовное дело. Следствие установило, что 43-летний житель Ачинска находился на территории Украины с 13 июля по 2 августа прошлого года. Там он получил смертельное огнестрельное ранение в голову. В каком именно месте и при каких обстоятельствах это произошло, не уточняется.

Тело покойного было доставлено по месту регистрации в октябре 2016 года.

Сейчас следствие продолжает упорную работу над выяснением всех обстоятельств преступления.