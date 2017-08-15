Глава села в Казахстане попался на взятке в 350 мешков навоза

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В Казахстане осудили главу села, который потребовал у местного жителя взятку в виде 350 мешков навоза. Чиновника оштрафовали на 18,6 тысячи долларов и пожизненно запретили занимать государственные должности.

Глава сельского округа в Казахстане попался на получении взяток в виде коровьего навоза. Об этом сообщает "МИР24" со ссылкой на пресс-службу суда города Атырау.

По данным следствия, к главе администрации (акиму) Джумахмету Доскалиеву с просьбой подписать документы на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Чиновник за это потребовал 300 мешков навоза.

Мужчина выполнил просьбу, но аппетиты чиновника выросли, и за дополнительные документы Доскалиев потребовал еще 50 мешков. Общая сумма взятки составила около 600 долларов.

Чиновник признал свою вину. Суд назначил ему штраф в сумме 6,2 миллиона тенге (18,6 тысячи долларов) с конфискацией незаконно приобретенного имущества.