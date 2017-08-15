Лавров обсудил ситуацию вокруг КНДР с коллегой из Китая

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил ситуацию на корейском полуострове с главой МИД Китая Ваном И. Стороны выступили за мирное урегулирование северокорейского вопроса. Лавров заявил о готовности укреплять сотрудничество с КНР для дипломатического разрешения ситуации.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с коллегой из Китая Ваном И. Об этом сообщила пресс-служба МИД КНР.

По данным ведомства, основной темой переговоров стала ситуация на корейском полуострове. Стороны высказались за мирное урегулирование проблемы. Ван И отметил высокий уровень стратегического сотрудничества России и Китая, который подчеркивает тот факт, что страны находятся в постоянном контакте по корейской проблематике.

Лавров напомнил коллеге о предстоящих совместных учениях США и Южной Кореи, в связи с чем напряженность на корейском полуострове может усилиться. Российский министр подчеркнул, что решение ядерной проблемы КНДР военным путем абсолютно неприемлемо, и ситуация должна быть урегулирована политико-дипломатическими средствами. Лавров заявил о готовности России укреплять сотрудничество с Китаем на этом направлении.