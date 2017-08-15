Россия передала Казахстану часть приграничного озера Сладкое

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Россия отдала Казахстану свою часть озера в Новосибирской области. Местные чиновники назвали водоем "бесполезным полуболотом".

Россия передела Казахстану часть озера Сладкое в Купинском районе Новосибирской области в результате демаркации границы. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на администрацию района.

Теперь граница двух стран проходит по берегу озера. Чиновники заявляют, что район не понес экономический ущерб от демаркации границы. По их словам, озеро было на половину заболоченным и совершенно бесполезным.

Местных жителей просят при посещении Сладкого не нарушать пограничный режим.