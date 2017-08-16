Пьеру Ришару - 83. Видеофрагменты из лучших фильмов французского актера

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Известному французскому актеру и режиссеру Пьеру Ришару 16 августа исполняется 83 года. За свою карьеру он снялся более чем в сотне фильмов и даже в столь почтительном возрасте продолжает работать в творческом мире. Редакция TVC.ru предлагает вам насладиться видеофрагментами из лучших картин с участием французского актера.

Высокий блондин в черном ботинке (1972 год)

Ришар играет скромного скрипача-виртуоза, которого случайно принимают за секретного суперагента. Он оказывается крепким орешком и с легкостью избегает все препятствия на своем пути. Это только укрепляет подозрение в том, что высокий блондин является шпионом.

Игрушка (1976 год)

В этом фильме герой французского актера - журналист, только устроившийся на работу. Ему сразу дали первое задание - написать статью о магазине игрушек. Во время своей работы журналист понравился сыну миллионера, который захотел забрать его к себе домой в качестве игрушки. Герой Ришара сопротивляется, однако его все же уговаривают поселиться в доме богачей на некоторое время.

Укол зонтиком (1980 год)

Героем Ришара является актер-неудачник, который отправляется на пробы на роль убийцы. По пути он случайно заходит не в ту комнату и попадает к настоящему мафиози. Актер принимает злодея за продюсера и, сам того не подозревая, соглашается стать настоящим убийцей.

Невезучие (1981 год)

Первый фильм из трилогии картин с совместным участием Пьера Ришара и Жерара Депардье. Ришар играет роль человека, который страдает хроническим невезением. Герой Депардье - профессиональный детектив. В итоге они оба отправляются на поиски пропавшей девушки, которая страдает таким же абсолютным невезением, как и герой Ришара.

Папаши (1983 год)

Во второй части трилогии Ришар и Депардье играют роли двух бывших мужчин женщины, у которой пропал сын. Чтобы заинтересовать героев в поисках ребенка, она говорит обоим, что они являются его отцами. После этого Ришар и Депардье отправляются искать потерявшегося подростка.

Беглецы (1986 год)

В последней части трилогии Ришар играет отчаявшегося безработного, который решил ограбить банк. По нелепой случайности внутри также находится известный грабитель, которого играет Депардье. Вооруженный безработный берет бывшего преступника в заложники, однако комиссар полиции уверен, что все обстоит ровно наоборот.