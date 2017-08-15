В Сирии сбили МиГ-21 правительственных войск

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Сирийские повстанцы сбили МиГ-21 правительственной армии. По предварительным данным, пилот выжил, но попал в плен.

Истребитель сирийских ВВС МиГ-21 сбит в районе Эль-Бадия. Об этом сообщает Sky News Arabia. По данным телеканала, пилот выжил, но попал в плен к боевикам.

Другие подробности не сообщаются. Официального подтверждения этой информации нет.

По данным портала AlmasdarNews, истребитель сбили поддерживаемые западной коалицией сирийские повстанцы.