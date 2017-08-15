Рэпер Баста заплатит Децлу 350 тысяч за оскорбление в Twitter

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Рэпер Баста должен выплатить другому исполнителю — Кириллу Толмацкому 350 тысяч рублей за оскорбление в социальных сетях. Такое решение принял Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону.

Рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, выплатит Кириллу Толмацкому (Децлу) 350 тысяч рублей компенсации за оскорбление в социальных сетях. Такое решение во вторник принял Октябрьский райсуд Ростова-на-Дону, пишет ТАСС.

Поводом для судебного разбирательства стали опубликованные в Twitter Басты оскорбительные записи. После этого Толмацкий подал четыре иска в Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону к Вакуленко на общую сумму 4 миллиона рублей.

В 2016 году Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону уже обязал Басту выплатить Децлу 50 тысяч рублей компенсации за оскорбления в соцсетях.

Децл-лохматое чмо 2 — BastaVakulenko (@bastaakanoggano) 28 августа 2016 г.

Конфликт двух исполнителей начался после того, как Кирилл Толмацкий пожаловался на громкую музыку в принадлежащем Басте ночном клубе.