В Киеве открыли памятник с пронзенной мечом картой России

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В Киеве появился памятник украинским военным, которые погибли в ходе операции в Донбассе. Внешне он представляет собой меч, который пронзает карту России. Кроме того, на монументе изображен воин с крыльями, раскрашенными в цвета флага Украины.

В Киеве установили памятник украинским военным, погибшим в ходе силовой операции в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

Монумент был создан на пожертвования волонтеров. Внешне он представляет собой меч, который пронзает карту России. Кроме того, на памятнике изображен воин с крыльями, раскрашенными в цвета флага Украины.

Мемориал установили на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева, так как власти Киева запретили возведение монумента на центральных улицах города.

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