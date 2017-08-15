В Крыму рассказали о провале туристической блокады полуострова

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Планы Украины устроить туристическую блокаду Крыма провалились, заявили в руководстве полуострова. Однако сдаваться Киев не намерен и планирует организовать в Крыму провокации, уверен глава комитета правительства полуострова по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

Попытки украинскими властями организовать туристическую блокаду Крыма провалились. Об это заявил глава госкомитета правительства полуострова по делам межнациональных отношений Заур Смирнов, пишет РИА Новости.

"Попытка устроить Крыму туристическую блокаду захлебнулась в многотысячном потоке украинских граждан, которые несмотря ни на какую пропаганду и долгие очереди, не изменили своего желания посетить Крым. Киевские власти испугалась негодования своих же граждан и социального бунта на украинских пунктах пропуска", — заявил Смирнов.

По его словам, ситуация на границе штатная, а интерес украинцев к Крыму только усиливается.

В то же время, полагает Смирнов, сдаваться Киев не намерен и планирует организовать на полуострове провокации с помощью сторонников запрещенных экстремистских течений или организаций.

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