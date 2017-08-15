В результате падения дерева на Мадейре погибли 11 человек

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Одиннадцать человек погибли и еще 35 ранены в результате падения дерева на португальском острове Мадейра. Инцидент произошел во время религиозного праздника. Среди погибших есть дети, однако их количество не уточняется.

В результате падения дерева на португальском острове Мадейра погибли 11 человек и еще 35 получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Al menos 11 muertos al caer un árbol sobre la multitud en un festival religioso en Madeira pic.twitter.com/ms2UzfFqxJ — 20minutos.es (@20m) 15 августа 2017 г.

Инцидент произошел во время религиозного праздника, на который собралось большое количество жителей города Фуншал. Дерево упало на пункт для продажи свечей. Среди погибших есть дети, однако их количество не уточняется. При этом большинство пострадавших получили черепно-мозговые травмы.

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