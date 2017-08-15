Ударившего корреспондента НТВ мужчину будут судить по статье "Побои"

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Уголовное дело в отношении мужчины, ударившего корреспондента телеканала НТВ в день ВДВ направлено в суд. Дебошира будут судить по статье "Побои", сообщили в МВД.

МВД завершило дознание по уголовному делу, возбужденному после инцидента во время празднования Дня ВДВ в парке Горького. Об этом TVC.RU сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"Отделом МВД России по району Якиманка окончено дознание по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 Уголовного кодекса "Побои" в отношении 32-летнего мужчины, который в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького нанес удар по лицу корреспонденту одного из телеканалов", - сообщила Волк.

Она добавила, что материалы уголовного дела совместно с обвинительным заключением направлены мировому судье для рассмотрения по существу.

Инцидент произошел 2 августа. Тогда 32-летний пьяный мужчина ударил корреспондента НТВ по лицу во время прямого эфира.