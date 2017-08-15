Террористы нанесли ракетный удар по сирийскому Алеппо

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Вооруженные террористы обстреляли ракетами квартал Аль-Акрамия в сирийском городе Алеппо. В результате атаки погибли четыре человека и еще девять получили ранения. В настоящее время неизвестно, к какой радикальной группировке относятся террористы.

Вооруженные группировки открыли ракетный огонь по кварталу Аль-Акрамия в сирийском городе Алеппо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу полиции Исама Аш-Шилли.

"Нарушив перемирие, вооруженные группировки, которые находятся на западе города Алеппо, обстреляли ракетами жилой квартал Аль-Акрамия, в результате чего погибли четыре человека, включая маленького ребенка, еще девять получили ранения", - сказал Аш-Шилли.

По его словам, пока не удалось установить, к какой радикальной группировке относятся террористы.

Ранее сообщалось, что сирийские повстанцы сбили МиГ-21 правительственной армии в районе Эль-Бадия. По предварительным данным, пилот выжил, но попал в плен.

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