ОБСЕ раскритиковала Украину за депортацию российской журналистки

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Поспешная депортация российских журналистов с Украины является ограничением свободы СМИ. Об этом заявили в офисе ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Ранее во вторник Киев выдворил из страны корреспондента ВГТРК Тамару Нерсесьян.

С Украины депортирована российская журналистка Тамара Нерсесьян, передает "ТВ Центр". Корреспондента ВГТРК задержали в Киеве 14 августа сотрудники национальной Службы безопасности. После многочасового допроса глубокой ночью россиянку доставили к одному из погранпунктов и выдворили с территории страны.

Нерсесьян запретили въезд на Украину на три года, объяснив это тем, что она представляет угрозу безопасности и территориальной целостности государства.

В российском МИД выразил возмущение, назвав произошедшее очередным грубым нарушением прав представителей нашей прессы, и призвали международные организации дать оценку подобным действиям. И уже есть реакция ОБСЕ. Там заявили, что поспешные депортации российских журналистов Киевом ограничивают свободу средств массовой информации.