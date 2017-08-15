Трагедия в Шарлотсвилле: США на пороге новой Гражданской войны?

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Противники Дональда Трампа нашли новый повод для массовых протестов. Теперь президента обвиняют в поддержке экстремистских движений. Журналисты раздувают истерию на фоне трагедии в Шарлотсвилле, заявляя, что и куклуксклановцы и ярые националисты якобы главные друзья нового президента. И всё это так похоже на практическое применение технологии по смене режимов, которую Вашингтон десятилетиями отрабатывал в других странах.

Под рёв протестующей толпы с постамента в городе Дарэм (Южная Каролина) слетает монумент солдату Конфедерации. Его топчут ногами, оплевывают, беснуясь над беспомощной железной фигурой. Полиция при этом не вмешивается. Потому как есть негласный приказ. И так по всему югу США, где снос памятников тем, кто сражался за армию Конфедерации, уже едва ли не поставлен на поток, отмечает "ТВ Центр".

Будь то простой безымянный солдат Юга или прославленный генерал Роберт Эдвард Ли - демократам не особенно важно, когда на первый план выходит возможность навредить ненавистному президенту. Ведь это его электорат вышел на митинг в Шарлотсвилле, трубит либеральная пресса. Вот они - правые радикалы, куклуксклановцы, нацисты, устроившие беспорядки, в которых погибла женщина. Телеканалы смакуют сочные кадры. Противники Трампа подкрепляют их словами.

"Рост активности "националистов" в США - это результат политики Белого дома. Трампу следует внимательно посмотреть на себя в зеркало. Это его выбор, его окружение во время его избирательной кампании. Они опустились до того, чтобы сыграть на наших худших предрассудках. И я думаю, вы понимаете, что между произошедшим в эти выходные и недавними выборами есть прямая связь", - заявил мэр Шарлотсвилля Майкл Зигнер.

Некую связь, вернее элементы политтехнологий, уже отработанных по всему миру, в том числе и на Украине, эксперты тут тоже улавливают — праворадикальные силы в качестве боевых единиц, снос памятников, как способ столкнуть правых и левых лбами, рассчитывая, что эта давка в итоге и президенту выйдет боком. Так оно пока и получается. Беспорядки в Шарлотсвилле, Трамп, конечно же, не мог не осудить, фактически угодив в подготовленную ловушку.

"Президент Дональд Трамп мог бы выступить более жестко. Мог бы выступить с речью о национальном примирении. Но он этого не сделал. Он не поддержал тех, кто, по сути, голосовал за него. И, тем не менее, даже не оказав поддержки этим штатам, Трамп все равно проявив в определенной мере трусость, он все равно стал жертвой", - рассуждает ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич.

В итоге Трамп не поддержал тех, кто за него голосовал. То есть обманул южные штаты, практически поголовно голосовавшие за него. Его слова лишь спровоцировали новую волну протестов по всей стране. Противники президента пикетируют Белый дом в Вашингтоне. В его родном городе Нью-Йорке Трампа просто смешивают с грязью, называя расистом и фашистом.

Оснований для импичмента пока нет. Хотя либеральные эксперты и в шарлотсвильских беспорядках попытались найти российский след. Но то ли еще будет, учитывая, что Трампу сейчас создают такое реноме, при котором импичмент будет казаться максимально оправданным. Тут, конечно, главное не заиграться. Ведь беспорядки в Виргинии из-за сноса памятников конфедератов могут выйти боком не только репутации президента, но и всей стране.

"В США после окончания Гражданской войны, в ходе которой погибло с обоих сторон более шестисот тысяч человек, и после окончания "реконструкции", так называемой, воцарился своеобразный национальный консенсус. И с тех пор на протяжении практически века страна чтила память героем, как Севера, так и Юга", - напоминает Олевич.

Теперь Север и Юг в лице правых и левых либералов вновь сталкивают лбами, явно не просчитывая реальные последствия. Пример Украины и тут, как ни странно, крайне актуален.

Александр Панюшкин, Андрей Стрюков. "ТВ Центр".

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