Шарапова получила wild card для участия в Открытом чемпионате США

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Организаторы Открытого чемпионата США дали Марии Шараповой специальное приглашение для участия в турнире. При этом пока неизвестно, сможет ли российская теннисистка выступить на этом турнире из-за полученной в начале августа травмы.

Российская теннисистка Мария Шарапова получила специальное приглашение (wild card) для участия в основной сетке в Открытом чемпионате США, который входит в серию турниров Большого шлема. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организаторов соревнования.

При этом пока неизвестно, сможет ли Шарапова выступить на этом турнире. В начале августа 30-летняя теннисистка получила травму левого предплечья на турнире в американском Стэнфорде и снялась с соревнований.

Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября в Нью-Йорке. Ранее в 2006 году Шарапова уже выигрывала этот турнир.

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