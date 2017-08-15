Поезд насмерть сбил подростка в районе Казанского вокзала

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В районе Казанского вокзала в столице поезд насмерть сбил подростка, который переходил железную дорогу в неположенном месте. В настоящее время полицейские изучают все причины и обстоятельства происшествия.

Полицейские проводят проверку по факту гибели подростка, который был сбит поездом в районе Казанского вокзала в столице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по ЦФО.

"На перегоне Москва - Казанская - Сортировочная смертельно травмирован поездом подросток, на вид 14-15 лет, который переходил дорогу в неустановленном месте", - говорится в сообщении.

В настоящее время полицейские изучают все причины и обстоятельства данного происшествия.