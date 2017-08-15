В Москве таксист намеренно сбил выписавшего ему штраф инспектора

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Водитель такси cбил инспектора МАДИ, когда тот пытался выписать ему штраф за неправильную парковку в центре Москвы. После этого мужчина скрылся в неизвестном направлении.

Водитель такси сбил инспектора Московской административно-дорожной инспекции, когда тот попытался выписать ему штраф за неправильную парковку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МАДИ.

Инцидент произошел в районе дома 2 по улице Охотный ряд. Во время составления протокола водитель автомобиля сел за руль, сбил инспектора и скрылся.

Сотрудник МАДИ доставлен в больницу. Полиция ищет правонарушителя.