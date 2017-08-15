Из Москвы в Германию теперь можно добраться на автобусе

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В столице открыли новое международное автобусное направление в Германию. Маршрут предусматривает остановки в Берлине, Ганновере, Дортмунде, Дюссельдорфе, Кельне и других городах. Автобусы будут отправляться каждый четверг с автостанции "Теплый Стан".

"Мосгортранс" открыл новое международное автобусное направление в города Германии со столичной автостанции "Теплый Стан". Об этом сообщается "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"Маршрут предусматривает остановочные пункты в Берлине, Ганновере, Дортмунде, Дюссельдорфе, Кельне, Магдебурге, Франкфурте-на-Майне, Эссене и других городах. Отправление рейсов осуществляется по четвергам в 14:00", — говорится в сообщении.

Стоимость поездки до любого германского города составляет 7,2 тысячи рублей в одну сторону. При этом маршрут до Германии стал наиболее протяженным из всех международных в столице. Его длина превышает три тысячи километров.

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