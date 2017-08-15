Лидер фракции "Единой России" рассказал Путину о работе Госдумы

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Итоги прошедшей парламентской сессии и планы Госдумы на осень Владимир Путин обсудил с руководителем фракции "Единой России" Владимиром Васильевым. Говоря о результатах весенней сессии, собеседники отметили новую форму взаимодействия с избирателями - приглашение их на парламентские слушания.

Владимир Путин встречается с представителями "Единой России" регулярно. Партия, которая уже второе десятилетие является самой влиятельной политической силой в стране, еще и опора президента. В этот раз на встрече с руководителем фракции в Госдуме Владимиром Васильевым обсудили сразу несколько острых тем, передает "ТВ Центр". Одна из них - деятельность так называемых "групп смерти" в социальных сетях.

Владимир Васильев: "Это группы в интернете, которые пропагандируют суицид среди несовершеннолетних. Неокрепшая психика, серьёзная тема".

Владимир Путин: "Послушайте, доводят до самоубийства – это что? Это покушение на жизнь человека".

Васильев: "Вовлекают в игру, цена – жизнь".

Путин: "Они же ещё и деньги на этом зарабатывают. Поэтому чем они отличаются от убийц? Да ничем не отличаются".

Отдельно обсудили решение проблем обманутых дольщиков. Еще 9 июля президент дал поручения главам регионов своевременно оказывать помощь пострадавшим гражданам.

"Мы создали постоянную рабочую группу. Провели встречи с московскими [дольщиками] специально, там было напряжение большое. Надо сказать спасибо и [мэру Москвы Сергею] Собянину, и его команде, они принимали в этом участие. Каждый, кто присутствовал, мог задать вопрос и получить ответ", - сказал Васильев.

Президент поддержал идею о проверке Генеральной прокуратурой обращений дольщиков. К теме жилья вернулись еще раз, обсуждая реновацию. Госдума по поручению президента должна, по сути, контролировать защиту интересов граждан в этом крупном московском проекте.

"Это другой уровень жизни. Удалось это довести до понимания, и все фракции поддержали этот проект. Будем дальше его сопровождать. Создали постоянную структуру, которая будет постоянно в контакте с людьми на уровне Думы отрабатывать, как вы и поручали, правовую составляющую этого очень важного процесса", - заявил Владимир Васильев.

После прошлых выборов одной из главных задач для парламентариев было принятие бюджета в условиях западных санкций и низких цен на энергоресурсы. Эту работу предстоит продолжить и осенью.

"Значительная экономия бюджета на следующий год предусматривается, кстати говоря, за счёт сокращения статей на оборону. Это не связано с сокращением наших планов по переоснащению армии и флота. Мы будем выполнять гособоронзаказ и будем делать новую программу. Нужно будет очень внимательно посмотреть на вопросы, которые возникают всегда в ходе подготовки основного финансового документа страны. Это касается обороны, безопасности, это касается экономики, поддержки экономики, социальной сферы, здравоохранения, уровня заработной платы, доходов граждан, особенно в бюджетной сфере", - сказал Путин.

Правительство должно представить проект бюджета на ближайшие два года уже осенью. Согласно "майским указам", это должна быть не экономия, а, по сути, модернизация экономики - необходимо обеспечить рост зарплат, создать миллионы высокотехнологичных рабочих мест, увеличить производительность труда и привлечь дополнительные инвестиции. Поэтому Владимир Путин четко дал понять, что тему бюджета в рабочем режиме будут обсуждать еще не раз.

Никита Васильев, "ТВ Центр".