Число жертв сходя оползня в Сьерра-Леоне приблизилось к 400

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Почти 400 тел извлечены из-под завалов, которые образовались после сходя оползня в пригороде столицы Сьерра-Леоне. Число жертв может еще вырасти, поскольку пропавшими без вести числятся более 500 человек. Около двух тысяч жителей лишились своих домов.

В Сьерра-Лионе растёт число жертв оползня, который накануне сошёл на пригород столицы страны Фритауна. Под слоем грязи и камней оказались погребены около тысячи жилых домов, передает "ТВ Центр".

На месте трагедии продолжается поисковая операция. В городские морги уже доставлены около 400 тел. Четверть из них - дети и подростки. Пропавшими без вести считаются ещё 500 человек.

Правительством страны создан оперативный кризисный штаб, для оценки нанесённого ущерба сформирована комиссия. Людям, которые остались без крова над головой и средств к существованию, власти страны обещают оказать всю необходимую помощь.

Соболезнования главе Сьерра-Лионе в связи с многочисленными жертвами стихийного бедствия выразил Владимир Путин. В своей телеграмме российский президент также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

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