Избившая девушку в ЮАР жена Мугабе вернулась в Зимбабве

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Поистине африканские страсти разгораются в ЮАР. Там собираются судить первую леди Зимбабве. Грейс Мугабе, приехавшая в Йоханнесбург для медицинского обследования, избила 20-летнюю модель. Женщина застала её в гостиничном номере со своими сыновьями и, приняв за девушку лёгкого поведения, отхлестала по лицу электрическим проводом. Пострадавшая написала заявление в полицию. Правда, через несколько дней Грейс Мугабе сама пришла с повинной, но уже во вторник вернулась домой, в Зимбабве.

Габриэлла Энгельс, 20-летняя модель из ЮАР, сначала словно попала в сказку, а потом под горячую руку первой леди Зимбабве. Судя по сообщениям местных СМИ, все началось с шумной вечеринки в Йоханнесбурге, где девушка познакомилась с двумя парнями, а затем троица перебралась в гостиничный номер. Элитный район, шикарный отель: братья оказались детьми президента соседней Зимбабве, которые, ни в чем себе не отказывая, учатся в ЮАР. Но и таких студентов навещают мамы без предупреждения. Грейс Мугабе вошла в номер. Что было дальше - журналистам рассказала сама избитая модель, передает "ТВ Центр".

"Когда Грейс вошла в номер, я понятия не имела, что это она. В руках у нее был электрический удлинитель, и она принялась хлестать меня им по голове. Она била меня электрической вилкой, а я не понимала, что происходит, и была в шоке. Под градом ударов я выползла из номера на четвереньках, потом вскочила и бросилась наутек", - рассказывает Энгельс.

В подтверждение своих слов Габриэлла опубликовала фото и обратилась в больницу, а позже рассказала журналистам другую версию произошедшего - якобы просто пришла к братьям Мугабе в гости средь бела дня и их мать без причины на нее набросилась. По совету своей мамы девушка написала заявление в полицию, разыскивать Грейс Мугабе не пришлось. Она сама пришла с повинной и рассказала, что прилетела в ЮАР на медицинскую консультацию. Теперь правоохранительные органы проведут расследование и при необходимости предъявят первой леди Зимбабве обвинение.

"Она не арестована, так как сотрудничает с нами и сама передала себя в руки правоохранительных органов. Но от ответственности она не уйдёт. Дипломатическая неприкосновенность не даёт права бить людей. Если ты совершил преступление, закон отреагирует. Закон гарантирует защиту каждому! В нашей стране никто не может просто так побить кого бы то ни было и остаться безнаказанным. За эти действия придётся нести ответственность!" – заявил министр полиции ЮАР Фикил Мбалула.

Какое наказание от родителей при этом ждет братьев Мугабе - не сообщается. Своим поведением 25-летний Роберт и 21-летний Чатунга уже не в первый раз привлекают к себе внимание. Дети президента Зимбабве жили в Дубае, однако были вынуждены покинуть Объединенные Арабские Эмираты из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Братьев переселили в Йоханнесбург, но они и здесь продолжили жить на широкую ногу

Может теперь братьев вернут в родную Зимбабве, одну из самых бедных стран Африки, которой управляет их отец. Роберту Мугабе — 93. Президентом он избирается с 1987 года и, несмотря на международную критику, намерен идти на новый срок. Впрочем, супруга и бывшая секретарша политика Грейс Мугабе тоже не отказывается от президентских амбиций, она возглавила правящую партию Зимбабве, что делает первую леди следующим претендентом на высокий пост. Осталось только избежать в ЮАР уголовного преследования.

Пётр Вершинин, Оксана Фомичева. "ТВ Центр".