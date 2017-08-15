В результате подрыва смертницы в Нигерии погибли 27 человек

Теги: Теракт взрыв террорист африка погибшие нигерия

На рынке в юго-восточной Нигерии произошел теракт. В результате подрыва смертницы погибли 27 человек и 83 пострадали. Кроме того, еще двое террористов подорвали себя у входа в лагерь беженцев недалеко от рынка.

Террористка-смертница привела в действие взрывное устройство на рынке недалеко от города Майдугури на юго-востоке Нигерии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

В результате взрыва погибли 27 человек и 83 пострадали. Кроме того, еще двое смертников подорвались у входа в лагерь беженцев, который находится рядом с рынком. Там тоже есть раненые, однако их количество не уточняется.

В настоящее время ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрывы.

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