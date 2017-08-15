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Самолет ВВС Сирии разбился в провинции Сувейда, подтвердили в сирийской армии. Судьба пилота и обстоятельства инцидента сейчас устанавливаются.

Сирийская армия подтвердила потерю истребителя МиГ-21. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на военный источник.

Самолет разбился в пограничной провинции Эс-Сувейда. Причины катастрофы сейчас выясняются.

Ранее сирийские повстанцы заявили, что им удалось сбить МиГ-21 правительственной армии в пустынном районе Эль-Бадия. По предварительным данным, пилот успел катапультироваться, но попал в плен к боевикам.