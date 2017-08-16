Украинские военные пытались прорваться в "серую зону" в ДНР

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Две диверсионные группы ВСУ предприняли попытку прорыва в так называемую "серую зону" в Донбассе, которая проходит вдоль линии соприкосновения. Об этом сообщает командование ДНР.

Украинские силовики наступали в окрестностях села Коминтерново. Во время этой вылазки одна из групп попала на минное поле. Ополченцам пришлось открыть огонь из стрелкового оружия, вынудив диверсантов отступить, передает "Донецкое агентство новостей".

Потери ВСУ составили шесть человек. За минувшие сутки, как сообщил представитель командования ДНР Эдуард Басурин, со стороны украинских силовиков было выпущено 500 снарядов, применялись танки и миномёты. Ранена мирная жительница, повреждены 14 домов.