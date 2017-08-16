Госдеп США обеспокоен слухами о поставках украинских двигателей в КНДР

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Госдепартамент в курсе сообщений о возможных поставках ракетных двигателей из Украины в Северную Корею. Если эта информация окажется правдой, то США отнесутся к этому "крайне серьезно". Киев отрицает эти обвинения.

США обеспокоены сообщениями о поставках украинских ракетных двигателей в КНДР и намерены серьезно отнестись к этому вопросу, если данные окажутся правдой, сообщила официальный представитель Госдепартамента Хизер Наурт, передает РИА Новости.

14 августа газета The New York Times написала, что удачные запуски межконтинентальных баллистических ракет КНДР могут быть обусловлены закупками украинских двигателей завода "Южмаш". Конструкторское бюро, по мнению специалистов, "исторически связано с российской ракетной программой".

Представители "Южмаша" опровергли эту информацию и сообщили, что никогда не имели отношение к северокорейским программам. Они считают, что двигатели могли быть просто скопированы. Такого же мнения придерживаются и киевские власти.

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