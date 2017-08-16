12:51, 16 августа 2017

Московский марафон пройдет 24 сентября

Теги:  Москва  марафон  спорт

Сергей Собянин предложил всем желающим принять участие в городском забеге "Московский марафон", который пройдет в столице 24 сентября.

Сергей Собянин анонсировал марафон, который запланирован на 24 сентября. Об этом мэр Москвы сообщил в своем Twitter.

Московский марафон – крупнейший марафон России. В 2017 году он пройдёт уже в пятый раз.

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