Московский марафон пройдет 24 сентября
Сергей Собянин предложил всем желающим принять участие в городском забеге "Московский марафон", который пройдет в столице 24 сентября.
Сергей Собянин анонсировал марафон, который запланирован на 24 сентября. Об этом мэр Москвы сообщил в своем Twitter.
Главный городской забег года #МосковскийМарафон пройдет 24 сентября. Регистрация пока открыта https://t.co/4KNWSZlQII— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 16 августа 2017 г.
Московский марафон – крупнейший марафон России. В 2017 году он пройдёт уже в пятый раз.
Новости по теме Тверская, 13
-
15 августа 2017
"Парящий мост" в "Зарядье" будет одной из лучших смотровых площадок в Москве
-
13 августа 2017
Собянин пообещал организовать восемь новых автобусных маршрутов в ТиНАО
-
11 августа 2017
Основная часть работ по благоустройству "Лужников" завершена
-
11 августа 2017
Собянин пригласил москвичей почаще проводить выходные в "Лужниках"