Собянин: ВДНХ очень популярен у зарубежных туристов

ВДНХ пользуется популярностью у иностранных туристов. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем Twitter.

#ВДНХ очень популярен у зарубежных туристов. С января парк посетили уже 250 тыс иностранцев: в 1,5 раза больше, чем за этот же период в 2016