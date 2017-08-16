15:11, 16 августа 2017

Собянин: ВДНХ очень популярен у зарубежных туристов

Теги:  Москва  собянин  вднх

С начала года гостями ВДНХ стали уже порядка четверти миллиона иностранных граждан. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

ВДНХ пользуется популярностью у иностранных туристов. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем Twitter. 

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