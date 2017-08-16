Собянин: ВДНХ очень популярен у зарубежных туристов
С начала года гостями ВДНХ стали уже порядка четверти миллиона иностранных граждан. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
ВДНХ пользуется популярностью у иностранных туристов. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем Twitter.
#ВДНХ очень популярен у зарубежных туристов. С января парк посетили уже 250 тыс иностранцев: в 1,5 раза больше, чем за этот же период в 2016— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 16 августа 2017 г.
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