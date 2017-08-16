Твит Барака Обамы стал самым популярным в истории соцсети

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Сообщение экс-президента США Барака Обамы в Twitter стало самым популярным в истории социальной сети. Твит с цитатой Нельсона Манделы набрал более 2,9 миллиона лайков и свыше 1,2 миллиона репостов. Сообщение Обамы было опубликовано на фоне событий в американском Шалротсвилле.

Сообщение Барака Обамы в Twitter стало самым популярным в истории соцсети. Об этом свидетельствуют данные портала Favstar.fm. Экс-президент США опубликовал в своем аккаунте цитату Нельсона Манделы.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (@BarackObama) 13 августа 2017 г.

"Никто не рождается с ненавистью к другому из-за его цвета кожи, происхождения или религии. Люди учатся ненавидеть, и если они смогли научиться ненавидеть, значит их можно научить любить, потому что любовь более естественна для человеческого сердца, чем нечто противоположное", - процитировал Обама южноафриканского политического деятеля.

Твит экс-президента США набрал более 2,9 миллиона лайков и свыше 1,2 миллиона репостов. Сообщение Обамы было опубликовано на фоне событий в американском Шалротсвилле.

В ходе массовых беспорядков в Шарлотсвилле в толпу демонстрантов влетел автомобиль, а в районе столкновений рухнул полицейский вертолет. Три человека погибли, более 30 пострадали. В городе объявлен режим чрезвычайного положения. Сенаторы США уже назвали события в Шарлотсвилле актом внутреннего терроризма.