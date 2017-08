Твит Барака Обамы стал самым популярным в истории соцсети

Сообщение Барака Обамы в Twitter стало самым популярным в истории соцсети. Об этом свидетельствуют данные портала Favstar.fm. Экс-президент США опубликовал в своем аккаунте цитату Нельсона Манделы.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm