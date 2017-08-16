Правозащитники рассказали СЕ о дискриминации русских в Латвии

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Правозащитники из Латвии, представляющие интересы русскоязычного населения, озаботились запретом местных властей сдавать экзамены в средней школе на языке нацменьшинства. Они направили письмо в Совет Европы, а в ближайшее время общественные объединения обратятся с аналогичным призывом в ООН.

Правозащитники из Латвии, которые представляют интересы русскоязычного населения республики, направили письмо в Совет Европы. Они хотят отстоять право получать образование на родном языке, пишет газета "Известия".

На такой шаг они пошли из-за запрета сдавать экзамены в средней школе на языке нацменьшинства, который был введен латвийскими властями. В ближайшее время общественные объединения обратятся с аналогичным призывом в ООН.

Коллективное обращение выслали четыре общественные организации. Это "Русское общество Латвии", "За независимую Латвию", "Объединение против нацизма" и "Русское культурное общество "Улей". Обращение направлено на имя комиссара Совета Европы по правам человека Нила Муйжниекса 13 августа.

В документе говорится, что в Латвии происходит планомерное вытеснение русского языка из сферы образования. Глава "Объединения против нацизма" Янис Кузинс отметил, что совместный призыв может побудить Комиссара СЕ обратиться непосредственно к правительству в Риге и повлиять на сложившуюся ситуацию. Он напомнил, что в Латвии проживает примерно 35% русскоязычного населения. Кроме того, он подчеркнул, что Латвия должна присоединиться ко всем ключевым документам Совета Европы, гарантирующим права нацменьшинств.

14 августа это обращение было направлено на имя президента страны, в латвийский парламент и омбудсмену по правам человека Латвии. Аналогичное обращение в ООН решили подготовить и правозащитники во главе с политической партией "Русский союз Латвии".