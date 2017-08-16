В 2018 году в России могут появиться пакетные туры в санатории

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В России к 2018 году могут появиться пакетные туры на санаторно-оздоровительные курорты по типу "все включено". Здравницам будут присвоены категории качества: А, В, С и D. После этого их внесут в специальный реестр. По мнению авторов инициативы, это увеличит внутренний и внешний поток туристов.

Пакетные туры на санаторно-оздоровительные курорты по типу "все включено" могут появиться в России к 2018 году. Об этом пишет газета "Известия".

Данную инициативу разрабатывает Национальная курортная ассоциация (НКА) совместно с Ростуризмом. Также здравницам будут присвоены категории качества: А, В, С и D. После этого их внесут в специальный реестр.

Авторы предложения считают, что это увеличит внутренний и внешний поток туристов. По словам экспертов, в результате пакетные туры могут подешеветь на 30%.

В НКА рассказали, что предложение будет включать в себя путевку на санаторно-курортное лечение плюс перелет в оба направления, а также трансфер из аэропорта до здравницы и обратно. А еще туда входит обязательное трехразовое питание и, возможно, экскурсии.

Также, как рассказала вице-президент НКА Марина Виленская, будет создан специальный реестр для санаториев, которым будет разрешено продавать пакетные туры. Она добавила, что появление пакетных туров значительно снизит стоимость на путевки в санатории и тем самым привлечет туристов.

По словам главы НКА Александра Разумова, на основе данных реестра будет создано приложение для смартфонов, в котором будет собрана информация обо всех санаториях, которые получили категорию и возможность предоставления пакетных туров. В этом же приложении предусмотрят и раздел для бронирования турпутевки.